​Проблема парковок около медицинских учреждений в Сургуте будет решена к 2021 году

В Сургуте к 2021 году планируют решить все проблемы с парковками около медицинских учреждений. Эту острую тему подняли на онлайн-конференции с губернатором Югры Натальей Комаровой.

«Нужно в своих программах по благоустройству, на основании аналитики в этой области, определиться с конкретными решениями по улицам и по дворам. Где будет подземная парковка, где будут другие способы вывода из дворов автомобилей», – отметила Комарова.

На сегодняшний день, у здания детской поликлиники №1 уже построили стоянку и увеличили количество парковочных мест с 35 до 100. В этом году планируют обустроить парковку кардиодиспансера возле поликлиники №5.

Представители думы города заявили, что будут контролировать этот процесс.

«Мы, депутатский корпус совместно с администрацией, провели аудит парковочных пространств возле лечебных учреждений. У нас 12 объектов намечено для реконструкции и строительства парковок. До 2021 года по нашей программе оставшиеся девять парковок будут уже закончены», — рассказал депутат думы Сургута Максим Слепов.