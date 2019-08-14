Сургутские заключенные пожаловались на пытки членам Совета по правам человека

Члену Совета по правам человека при Президенте РФ Андрею Бабушкину массово жаловались на пытки заключенные сургутского изолятора временного содержания (ИВС). Об этом сообщает сайт СПЧ. По словам Бабушкина, который посетил сургутский ИВС, масштаб нарушений в Сургуте может быть очень велик.

«Масштабы и безнаказанность пыток, надо сказать, меня шокировали. Я даже думаю, что ситуация со «Свидетелями Иеговы» - может быть не каким-то изолированным событием, а надводной частью того айсберга насилия в правоохранительных органах, который к сожалению, по-видимому, здесь есть», – отметил член СПЧ.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в Следственном комитете Югры, по факту пыток заведено уголовное дело, но оно не связано с посещением округа членами СПЧ.

«К Андрею Бабушкину пришли на прием два человека, которые жаловались на насилие в ИВС. По одному из этих фактов еще в июле было заведено уголовное дело. По другой жалобе сейчас проводится проверка. Но это никак не связано с приездом членов СПЧ в округ. Андрей Бабушкин сказал, что ему и в изоляторе поступали жалобы, но к нам никаких заявлений не поступало. Если они будут, то мы проведем проверку», – объяснили в пресс-службе окружного СК.

Напомним, что весной на пытки в Сургуте жаловались участники запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».