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В Сургуте может появиться новая аллея в 45-м микрорайоне

В Сургуте администрация города хочет построить новую пешеходную аллею в 45 микрорайоне города за еще строящимся жилым комплексом «Новые ключи». Соответствующий документ выложен в открытый доступ на сайте госзакупок.

Сейчас проводится аукцион для поиска подрядчика, который займется строительством: расчистит территорию, выложит плитку, установит урны, скамейки и фонарные столбы, посадит деревья. Детских площадок по документации не предусмотрено.

Объявленная стоимость проекта – почти пять миллионов рублей. Финансироваться стройка будет из бюджета города. Заказчиком выступает управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Сургута.

Крайний срок начала строительства – ноябрь 2019 года. О возможной длительности строительства корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала ведущий инженер отдела капитального строительства управления лесопаркового хозяйства Инга Горностаева: «Такие объекты обычно строят по два месяца». Она также добавила, что инициативу для старта проекта выдвинула администрация города.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 341, комментариев: 0


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