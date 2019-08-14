​В Сургуте в реку Сайма слили нефтепродукты

В сургутскую реку Сайма слили нефтепродукты. Информацию об экологическом происшествии корреспонденту СИА-ПРЕСС официально подтвердили в администрации города.

«Нам стало известно об этом меньше часа назад. Произошел разлив нефтепродуктов — это мазут или отработанные масла. Специалисты отдела экологической безопасности и управления ГО и ЧС администрации Сургута уже работают на месте», — заявил начальник отдела экологической безопасности Павел Чудинов.

Стоит отметить, что жалобы на маслянистый запах у реки и отходы появились в соцсетях накануне.

В беседе с СИА-ПРЕСС Чудинов отметил, что в данный момент не может оценить ущерб. «Если оперативно ликвидировать последствия — особый последствий не будет. Думаю, буквально, сегодня — завтра уже все будет убрано», — пояснил он.

При этом эксперты заявили, что ситуация — катастрофическая для экосистемы парка «За Саймой» и реки.

«Для людей это не представляет серьезной угрозы, потому что там никто не купается. Но для животных это сверхопасно, начиная от уток, заканчивая белками», — рассказал эколог, бывший заместитель губернатора Югры Сергей Полукеев.

Также он отметил, что подобное произошло на Сайме не в первый раз. По словам эколога, некие компании хотят сэкономить на утилизации отходов — сбрасывают их в реку, не теряя время и деньги.

«С улицы Университетской к реке выведена водосбросная труба. Какие-то частные фирмы провели врезку в нее. Раз в год-два через трубу сбрасывают в реку горюче-смазочные материалы. Проблема не новая, нужно с ней разбираться», — заметил Полукеев.