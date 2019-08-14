Ревизоры от думы Сургута заглянули «под асфальт» моста через Сайму, где идет масштабный ремонт дороги

В сургутской думе проверили качество ремонта дороги на мосту через Сайму по улице Энгельса. Очередная инспекция этого участка дорожной магистрали прошла вечером в понедельник, 12 августа. Рабочую группу думу интересовало прежде всег о качество асфальтирования нижнего слоя асфальта, которое проводит компания Северавтодор. По словам советника председателя городского парламента Владимира Гончарова, ключевым пунктом проверки были технологические нюансы ремонта.

«Места сопряжения старого и нового асфальта каток не может прокатать. Строители делают вырубку асфальта, там, где асфальт не прокатан. Потом, когда укладывается новый слой, то они место этих стыков дополнительно прокатывают. Больше вопросов мы задавали как раз по этому этапу ремонта», – рассказал Владимир Гончаров корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Напомним, что дума Сургута традиционно этим летом традиционно проверяет качество ремонта дорог в городе. Специальная рабочая группа по ночам выезжает на улицы и осматривает те участки, которые подвергаются реконструкции.