Власти Сургута начали бороться с воздушными шарами. Пока просто просят отказаться от их запуска

Власти Сургута рекомендует жителям города отказаться от запуска воздушных шаров, небесных огоньков и светошаров на школьных линейках. Соответствующее сообщение появилось на сайте администрации города. Причина – материалы, из которых сделаны шары, представляют угрозу для животных и наносят вред экологии. Особую опасность несут светошары – в них есть батарейки, которые являются отходами второго класса опасности.

Напомним, что в мае общественная организация «Большая семья» обратилась к властям Югры и Сургута с просьбой законодательно запретить использовать воздушные шары. Однако, как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела охраны окружающей среды администрации Сургута Андрей Тихомиров, рекомендации никак не связаны с инициативой общественников.

«Это всеобщая тенденция. В начале лета был период, когда массово запускали разного рода воздушные шары. Ну и в какой-то момент и мы, и наши окружные коллеги созрели для такого решения. Это пока только рекомендация, речь о запрете не идет. В силу существующего законодательства, мы не можем на уровне муниципалитета ввести такой запрет. Это решает только субъект», – объяснил Андрей Тихомиров.