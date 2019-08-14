​В крупном ДТП на трассе Сургут — Нефтеюганск погибло два человека, еще трое с травмами в больнице

Накануне ночью на трассе Сургут — Нефтеюганск произошла крупная авария с участием трех автомобилей. Как сообщает пресс-служба югорской полиции, на 20 км автодороги «подъезд к Сургуту» в 22.40 столкнулись «Рено Логан», «Лада Веста» и «УАЗ Патриот».

По словам сотрудников УМВД, водитель «Рено» двигался в сторону Нефтеюганска, по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения и столкнулся с движущейся на встречу «Ладой». В результате автомобиль отбросило на «УАЗ Пикап».

«Пассажир автомобиля «Лада Веста» мужчина 1968 года рождения и водитель «Рено Логан» 1972 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины «Лада» и два пассажира «Рено» доставлены в больницу с различными травмами», — пояснили сотрудники полиции.

Отметим, на месте аварии работали сотрудники УМВД и МЧС. Спасители вытаскивали пострадавших из поврежденных машин. «К ликвидации последствий происшествия привлекались семь специалистов от Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона. Спасателями проводились работы по деблокированию пострадавшего человека из легкового автомобиля», — сообщают специалисты окружного МЧС.





Фото: 86.умвд.рф