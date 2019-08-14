Летние кафе Сургута обяжут соответствовать городским правилам благоустройства. Цена вопроса – 30 тысяч рублей

Владельцы сургутских заведений общепита должны будут согласовывать внешний вид своих летних кафе с администрацией города. Соответствующий документ появилась на окружном портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов. Там он проходит общественное обсуждение. Согласно постановлению, владельцы сургутских заведений должны будут представить архитектурное решение своих летних кафе в департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) администрации города. Подробности корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал заместитель директора ДАиГ Юрий Валгушкин.

«Они и раньше должны были представлять эскизы летних кафе, но в порядке уведомления, то есть, могли ничего и не согласовывать. Кроме того, владельцы могли на этом основании оспаривать наши претензии к внешнему виду. На моей памяти, никто этим правом не пользовался, но такая возможность была. По новому постановлению они обязаны будут учитывать наши замечания, чтобы получить разрешение на установку», – объяснил Юрий Валгушкин.

При разработке архитектурного решения владельцы кафе должны будут ориентироваться на правила благоустройства Сургута. Они включают в себя требования к архитектурному стилю, цветовому решению, соответствию фасаду здания и другим показателям. Летние кафе должны примыкать к основному заведению и быть доступными для маломобильных групп населения. Авторы документа указали среднюю стоимость разработки архитектурного проекта в 30 тысяч рублей.