​СМИ: новый перинатальный центр в Сургуте подорожал до 18 млрд рублей. Строители это старательно опровергают

В СМИ обсуждают резкое подорожание строительства нового перинатального центра в Сургуте. Как сообщает Znak.com, создание Окружного центра охраны материнства и детства будет стоить окружному бюджету 18 млрд рублей, при том что ранее стоимость объекта составляла 10,9 млрд рублей. По данным издания, информация об увеличении финансирования содержится в дополнительном соглашении к документу о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

При этом застройщик, компания «ВИС Инфраструктура», в своем официальном ответе на вопросы СИА-ПРЕСС полностью отрицает информацию о подорожании проекта. «Стоимость строительства этого уникального медицинского объекта закреплена в соглашении о ГЧП и составляет 10,9 млрд рублей. Дополнительное соглашение не влечет за собой новых финансовых обязательств со стороны округа. Документ регулирует лишь частичный перенос предусмотренных проектом субсидий с этапа эксплуатации на текущий период. Это связано со смещением сроков начала эксплуатации объекта. Более того, перенос выплаты части средств позволил пересмотреть сумму будущих субсидий на компенсацию процентов по привлеченным инвестором банковским средствам. Фактически исключить часть из них, что привело к общему снижению расходов округа по проекту на 135 млн рублей. То есть с подписанием дополнительного соглашения создаваемый ультрасовременный клинический перинатальный центр обойдётся региону на 135 миллионов рублей дешевле», —заявили корреспонденту СИА-ПРЕСС специалисты строительной компании.

Оперативно прокомментировать ситуацию и прояснить, действительно ли увеличилось финансирование объекта, в департамента здравоохранения Югры не смогли. В пресс-службе ведомства заявили, что подготовят объяснение в ответе на официальный запрос.

Отметим, что «ВИС Инфраструктура» не смогли обозначить сроки, когда югорчанки смогут рожать в новом перинатальном центре. «Точные сроки ввода объекта в эксплуатацию зависят от своевременного исполнения своих обязательств всеми участниками проекта», — отметили сотрудники «ВИС Инфраструктура».

Напомним, строительство Окружного центра охраны материнства и детства в Сургуте началось в 2014 году. Тогда застройщик заявил, что объект будет сдан в рекордные сроки — до конца 2017 года. По словам строительной компании, причиной задержки стали форс-мажорные ситуации — затопление площадки строительства грунтовыми водами, макроэкономическая ситуация в стране, а также внешние факторы.