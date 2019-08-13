В одном из дачных поселков Сургута в машине найден мертвый мужчина

В Сургуте в поселке Юность утром 13-го августа в машине был найден мертвый мужчина. Автомобиль обнаружил работник железной дороги, который вызвал полицию и скорую. Тело мужчины находилось на заднем сидении. Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в Следственном комитете по Югре, признаков насильственной смерти не обнаружено, но точно станет известно только после выводов экспертов.

«Сейчас назначена экспертиза, специалисты будут выяснять обстоятельства смерти. На это у нас есть максимум месяц. Тогда и станет ясно, была ли смерть естественной» – объяснили в пресс-службе окружного СК.