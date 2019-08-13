Пострадавший во время нападения 1-го августа сургутский полицейский выписан из больницы

Полицейский Александр Царегородцев, пострадавший во время нападения 1 августа в Сургуте, выписан из больницы. Эту информацию корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в городском УМВД.

«Его выписали, он продолжает оставаться на больничном. Сейчас у него амбулаторное лечение», – рассказала старший специалист группы по связям со СМИ УМВД Сургута Елена Ким.

Напомним, что вечером 1-го августа во дворе дома на улице Пушкина, 1, на сотрудников ППС Ильмира Ханова и Александра Царегородцева напал 37-летний Филипп Иноземцев, вооруженный ножом. При попытке задержать злоумышленника Ильмир Ханов получил смертельный удар в сердце, а Александр Царегородцев – несколько ранений. Погибшего полицейского похоронили в Башкирии.