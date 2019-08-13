Как сургутское ГИБДД издевается над невинными гражданами

Депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий обратился к главе городского управления МВД Руслану Кондрашову из-за вопиющего случая использования «палочной» системы штрафов в местном ГИБДД. Дело в том, что мама парламентария трижды за два месяца получила штрафы за парковку под запрещающим знаком на улице Билецкого в том месте, где никакого знака нет.

Иваницкий обратился с официальным заявлением сначала к замначальника ГИБДД Евгению Духовникову, который направил депутата в службу видеонаблюдения, и они признали, что знака, запрещающего парковку, в том месте действительно нет. Однако жалобу на штраф от Иваницкого не приняли, так как он не владелец машины. В инспекцию отправилась его мама. Но и тогда руководство ГИБДД отказалось отменить штрафы – к тому времени истек срок их обжалования.

«Я обратился к юристам и адвокатам нашего города, они в устной беседе подтвердили системность подобных фактов, и, что, как правило, жители города предпочитают не связываться с ГИБДД, и вынуждены платить, по сути, за фиктивные правонарушения», – говорит в письме Иваницкий и просит руководителя УМВД принять по этому поводу серьезные меры.

В пресс-службе УМВД Сургута приняли вопросы редакции и сигнал от Иваницкого и пообещали дать комментарий позже.

Главный вопрос в том, что даже если мама депутата Иваницкого из-за публичного скандала получит защиту от выписанных ей штрафов, то что будет с десятками тысяч автомобилистов, которые не являются родственниками чиновников, депутатов или силовиков? Сколько люди получают подобных «писем счастья» и оплачивают «от греха подальше»? Примите участие в опросах siapress.ru: получаете ли вы подобные штрафы и что делаете, если это происходит. Давайте вместе выясним масштабы злоупотреблений и примем меры против их продолжения.