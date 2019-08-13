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Как сургутское ГИБДД издевается над невинными гражданами

Депутат думы города утверждает, что подобное – нормальная практика для городской ГИБДД

Депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий обратился к главе городского управления МВД Руслану Кондрашову из-за вопиющего случая использования «палочной» системы штрафов в местном ГИБДД. Дело в том, что мама парламентария трижды за два месяца получила штрафы за парковку под запрещающим знаком на улице Билецкого в том месте, где никакого знака нет.

Иваницкий обратился с официальным заявлением сначала к замначальника ГИБДД Евгению Духовникову, который направил депутата в службу видеонаблюдения, и они признали, что знака, запрещающего парковку, в том месте действительно нет. Однако жалобу на штраф от Иваницкого не приняли, так как он не владелец машины. В инспекцию отправилась его мама. Но и тогда руководство ГИБДД отказалось отменить штрафы – к тому времени истек срок их обжалования.

«Я обратился к юристам и адвокатам нашего города, они в устной беседе подтвердили системность подобных фактов, и, что, как правило, жители города предпочитают не связываться с ГИБДД, и вынуждены платить, по сути, за фиктивные правонарушения», – говорит в письме Иваницкий и просит руководителя УМВД принять по этому поводу серьезные меры.

В пресс-службе УМВД Сургута приняли вопросы редакции и сигнал от Иваницкого и пообещали дать комментарий позже.

Главный вопрос в том, что даже если мама депутата Иваницкого из-за публичного скандала получит защиту от выписанных ей штрафов, то что будет с десятками тысяч автомобилистов, которые не являются родственниками чиновников, депутатов или силовиков? Сколько люди получают подобных «писем счастья» и оплачивают «от греха подальше»? Примите участие в опросах siapress.ru: получаете ли вы подобные штрафы и что делаете, если это происходит. Давайте вместе выясним масштабы злоупотреблений и примем меры против их продолжения.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 878, комментариев: 3


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Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 13:55
Ни разу за 15 лет за рулём не получал штрафа за неправильную парковку. Когда мест нет еду в соседний двор, хотя жена ворчит, мол, мог бы и на дороге бросить, все так делают...
Перечитал. За парковку под знаком, но знака нет. Увидел, что про Билецкого. Вспомнил анекдот "а вы когда границу переходили что, красных флажков не видели"? Остаётся только посочувствовать.
Швондер
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Сегодня в 15:54
Очевидно, мама депутата богаче самого депутата (сейчас это такой тренд) и ей влом заплатить 500 р
Сергей Б
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Сегодня в 16:52
Ну, зато теперь понятно зачем в депутаты идут – маму защищать.

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