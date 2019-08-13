​Сургут стал первым городом в Югре, где сдается жилье социального и коммерческого найма

Сургут стал первым городом в Югре и одним из первых в России, в котором проводится сдача жилья социального и коммерческого найма. Накануне такие дома были представлены членам Совета при Президенте России.

«На сегодняшний день всего пять регионов в стране идут по этому пути. На наш взгляд, это хороший метод решения жилищного вопроса», – отметил исполняющий обязанности главы Сургута Алексей Жердев.

Наемный дом социального использования рассчитан для бюджетников и граждан льготных категорий. Также такое жилье могут получить семьи, члены которых имеют постоянную работу, но их уровень доходов не позволяет приобрести жилье в собственность.

Цена аренды жилья в в таком доме гораздо дешевле, чем у частников, вследствие оно более доступно. Так, например, аренда двухкомнатной квартиры площадью 67 кв. м. обойдется жителям в 12 тысяч рублей (без коммунальных услуг).

Также в городе появился дом коммерческого найма. Квартиру в таком доме может снять любой желающий. Цена аренды будет примерно соответствовать рыночной цене. При этом у жильцов такого дома будет возможность прописаться в квартире, и она будет частично обустроена мебелью.

«Главное преимущество такого дома – это то, что он весь является арендным. Жильцов не могут в любой момент попросить выехать или выкупить квартиру. Сейчас договор с жильцами заключается на 11 месяцев, но мы надеемся, что это срок продлят. Всего в этом доме 250 квартир, и дом загружен на 95 процентов», – заявил депутат думы Югры, застройщик жилого комплекса «Новые ключи» Ринат Айсин.

Он отметил, что квартиру в таком доме может снять любой желающий. Для этого необходимо обратиться в отдел аренды или на сайт «Ипотечного агентства Югры». Там же можно увидеть, какие квартиры сдаются на данный момент.

Представитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров отметил, что Совет лично убедился в практичности таких домов.

«Сегодня мы посмотрели несколько домов, как социального, так и коммерческого найма для того, чтобы имеющееся законодательство доработать и обеспечить таким жильем население в общероссийском масштабе. Мы поговорили с людьми и убедились в том, что цены их устраивают. Жить в таком доме намного приятней и практичней. В целом, нужно стремиться к тому, чтобы таких домов было больше», – рассказал он.

Однако, по словам Боброва, главной проблемой таких домов является отсутствие выгоды для застройщика: срок окупаемости таких домов достигает 20 лет.

«Застройщикам необходимо создать максимально благоприятные условия, а также предоставлять бесплатные участки для постройки таких домой, либо продавать их по льготной стоимости», – отметил представитель Совета.