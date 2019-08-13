​Сургутянка, пытаясь получить компенсацию за БАДы, лишилась почти 300 тысяч рублей

В сургутский отдел УМВД обратилась 58-летняя женщина, которую обманул незнакомец. Он предложил сургутянке получить компенсацию за некачественные БАДы, а в результате украл у нее почти 300 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

«В начале июля женщине поступил звонок от неизвестного человека, который пояснил, что ей положена компенсация за некачественные лекарственные препараты, а именно биологически активные добавки. Мошенник почти на протяжении месяца выходил с потерпевшей на связь. Под разными предлогами: налоговый вычет, процент за перевод денежных средств и прочее неизвестный требовал осуществлять банковские операции», — уточнили сотрудники полиции СИА-ПРЕСС, отметив, что общая сумма переводов составила 271 тысячу рублей.

После злоумышленник перестал отвечать на звонки сургутянки, а никакую компенсацию женщина, естественно, не получила. За совершение преступления злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.