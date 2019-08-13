В Сургуте парень выпал из окна третьего этажа. Он в реанимации

В Сургуте в ночь с 12 на 13 августа на улице Пушкина, 22, из окна третьего этажа выпал молодой мужчина. В результате падения он получил травму позвоночника. Сообщения об этом появились в социальных сетях города. Информацию корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в Сургутской клинической травматологической больнице, куда был доставлен пострадавший.

«Да, он поступил к нам ночью. Сейчас молодой человек находится в реанимации, подробностей по его состоянию пока нет», – рассказала пресс-секретарь больницы Ирина Цхададзе.

Напомним, что 22 июля во время пожара в Сургуте в доме на улице Семена Билецкого из окна 15 этажа выпала девушка.