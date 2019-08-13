​«Город с деньгами, комарами и плохой архитектурой» Блогер Варламов внес Сургут в свой личный рейтинг городов

Блогер Илья Варламов опубликовал свой личный рейтинг городов России, разделив их на те, где он в принципе не против пожить, и куда переехать он бы не хотел. Сургут оказался в числе городов, где урбанист жить бы отказался: «Город с деньгами, комарами и плохой архитектурой. Был зимой, ничего не изменилось».

В том же негативном списке очутилась Тюмень. Ее Варламов охарактеризовал так: «Не все так плохо. Вроде и деньги есть, и возможности. Не хватает только толкового руководителя. Деньги тратятся на безумные и вредные проекты». Блогер имеет в виду, в частности, строительство путепровода через всю центральную улицу Мельникайте. По мнению Варламова, это ухудшит экологию города, убьет огромное пешеходное пространство, бизнес вокруг путепровода, а проблему с пробками так и не решит. Тюменские власти не считают эту критику справедливой.

Варламов посетил Сургут в апреле 2019 года, тогда он записал свой выпуск «Большой дороги с мэром» с Вадимом Шуваловым (проект еще не опубликован) и высказался на тему того, что у Сургута в принципе может не быть будущего. С этим мнением резко не согласился глава города, а также несколько жителей, опубликовавших свои мнения на портале siapress.ru. В итоге Варламов ответил на критику в свой адрес, и началось.