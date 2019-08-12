В Сургуте в ДТП пострадал второй мотоциклист за день. Его госпитализировали

В Сургуте 12 августа в 11:45 на улице Югорская водитель автомобиля Great Wall Hover создал аварийную ситуацию, в которой пострадал мотоциклист.

«Водитель 1951 года рождения управляя автомобилем Great Wall Hover при выезде из жилой зоны на главную дорогу создал помеху движению мотоцикла Honda, которым управлял водитель 1980 года рождения», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД Сургута.

Мотоциклист, избегая столкновения, упал и ударился об бордюрный камень. Он был доставлен в травматологию.

«К нам он поступил в первой половине дня. Мы его госпитализировали. Состояние у него стабильное, но пока ему придется полежать у нас», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе травматологии.

В результате ДТП повреждения получил только мотоциклист и его транспорт.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят административное расследование для установления виновника аварии.

Напомним, что 10 августа, байкер 1986 года рождения после ДТП скончался в сургутской клинической травматологической больнице. В городе объявлен сбор средств на его похороны.

Кроме того, сегодня в ДТП пострадал водитель мопеда.