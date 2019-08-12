Федеральная структура рекомендовала Югре развивать арендное жилье как меру против балков и общежитий

В российских регионах необходимо развивать арендное жилье. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Евгений Бобров во время встречи в Сургутском государственном университете, посвященной формированию фонда доступного жилья в Югре. По его мнению, механизм коммерческого и социального найма квартир может обеспечить нуждающихся жильем.

«Если человек не может претендовать на внеочередное получение квартиры, не относится к уязвимым категориям граждан и не имеет возможности оформить ипотеку, но нуждается в улучшении своих жилищных условий, то вариант с арендой ему подходит. Все зависит от того, насколько развит рынок аренды в регионе. В Москве, например, примерно 30 процентов жилого фонда свободны для аренды. Интересно, как обстоят дела в Югре», – отметил Евгений Бобров.

Развитие института аренды позволит не только переселить людей из аварийных домов, но и отказаться от некачественного жилья в городе, прежде всего, общежитий. По мнению директора департамента строительства Югры Андрея Кривуляка, который присутствовал на встрече, за аренду может играть и ставка по ипотеке:

«Если мы видим, что в Европе ставка по ипотеке может быть и один процент, а у нас Сбербанк устанавливает 12 процентов. Конечно, в такое ситуации ипотека оказывается недоступна для многих. Сказывается и внешнеэкономическая конъюнктура. Так что иные способы обеспечения людей жильем, в том числе аренда, могут быть для привлекательны».