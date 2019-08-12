​В Сургуте лжепарикмахера посадили на два года за мошенничество

Сургутский городской суд вынес приговор 27-летней девушке. Сургутянку признали виновной в мошенничестве и назначили наказание — два года и два месяца лишения свободы. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили специалисты пресс-службы городского УМВД.

Сотрудники полиции выяснили, что обвиняемая разместила бесплатное объявление на сайте «Юла» об услугах парикмахера. К злоумышленнице обратилась потенциальная клиентка, которая записалась к мошеннице и отправила предоплату четыре тысячи рублей. После преступница перестала отвечать на сообщения.

Отметим, в июне 2019 года преступницу судили за аналогичное преступление.

«В случае покупки товара на сайтах бесплатных объявлений, остерегайтесь выгодных предложений. Мошенники специально занижают цены, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Выбирайте продавцов желательно в своем городе или регионе, встречайтесь с ними лично и в безопасном месте. Не соглашайтесь на предоплату. Лучше всего оплачивать товар по факту получения», — напоминают правоохранители правила предосторожности.