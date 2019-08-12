​В Радужном молодой водитель влетел в столб. От полученных травм он скончался на месте

В поселке Радужный на улице Казамкина произошло ДТП с летальным исходом. Молодой водитель не справился с управлением и влетел в столб.
«По предварительным данным 19-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet превысил скорость и допустил столкновение с металлическим столбом. Водитель скончался на месте», – сообщается пресс-служба УМВД Югры.
Отметим, что за минувшие выходные в Югре произошло 20 ДТП, в которых погибли 2 человек, 24 получили повреждения. Сотрудниками ГИБДД были задержаны 40 водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Еще 76 водителей были оштрафованы за выезд на полосу встречного движения.
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