​В Радужном молодой водитель влетел в столб. От полученных травм он скончался на месте

В поселке Радужный на улице Казамкина произошло ДТП с летальным исходом. Молодой водитель не справился с управлением и влетел в столб.

«По предварительным данным 19-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet превысил скорость и допустил столкновение с металлическим столбом. Водитель скончался на месте», – сообщается пресс-служба УМВД Югры.

Отметим, что за минувшие выходные в Югре произошло 20 ДТП, в которых погибли 2 человек, 24 получили повреждения. Сотрудниками ГИБДД были задержаны 40 водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Еще 76 водителей были оштрафованы за выезд на полосу встречного движения.