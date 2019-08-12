​В Сургуте произошло ДТП с мопедом. Есть пострадавший

Сегодня, 12 августа утром в Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ произошла авария — мопед столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал водитель мототранспорта. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в городской пресс-службе ГИБДД.

«Водитель «Сузуки гранд» 1962 года рождения столкнулся с водителем мототранспорта 1977 года рождения. С места происшествия был госпитализирован мопедист, сейчас он проходит обследование в больнице», — пояснили сотрудники сургутской госавтоинспекции.

Отметим, за прошедшие выходные в Югре произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, где два человека погибло и 24 получили травмы.