​Жителю Сургутского района дали три года условного срока за ложное сообщение о минировании школы

Жителя Сургутского района приговорили к условному лишению свободы на три года за ложное сообщение о бомбе.

Сургутским районным судом было установлено, что злоумышленник в ночное время позвонил в диспетчерскую службу и заявил о том, что возле средней общеобразовательной школы № 6 в Лянторе установлена бомба.

Представители правоохранительных органов провели все необходимые проверки, взрывного устройства обнаружено не было.

«Своими действиями злоумышленник дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях», – отметили в пресс-службе прокуратуры по Югре.