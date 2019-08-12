​В центре Сургута загорелся автобус

Накануне вечером в Сургуте произошло возгорание автобуса. «В воскресенье, 11 июля в 19.10 поступило сообщение о возгорании автобуса «ПАЗ». На место происшествия были направлены восемь сотрудников личного состава и две единицы техники. Горение ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», — сообщают сотрудники югорского МЧС. По данным экстренных служб, пострадавших в пожаре не зафиксировано.
По словам очевидцев, пламя удалось сбить водителю автобуса.
Отмечается, что на данный момент причина возгорания неизвестна — органы дознания проводят расследование.