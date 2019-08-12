​Глава Сургута Вадим Шувалов возвращается к работе после госпитализации

Больничный отпуск главы Сургута Вадима Шувалова закончится завтра, 13 августа. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал советник градоначальника Александр Оверчук.

О госпитализации главы города стало известно в среду, 7 августа. Источники в администрации сообщили, что Шувалов перенес простуду на рабочем месте, из-за чего у него начались осложнения. В итоге мэр пропустил большой визит губернатора Натальи Комаровой в Сургут, в ходе которого прошла большая встреча по проблемам дольщиков, а также онлайн-конференция, посвященная благоустройству. Все это время исполняющим обязанности главы был заместитель Шувалова Алексей Жердев.