В Сургуте обьявлен сбор средств на похороны байкера, умершего в больнице после ДТП

В Сургуте обьявлен сбор средств на похороны байкера Александра Мананникова. Он умер в травматологии накануне, 10 августа, в 15 часов, после ДТП, в котором столкнулся с автомобилем, перелетел его и сломал себе ребра при падении.

"Он был любящим отцом, верным другом и просто хорошим человеком! У него осталось двое маленьких детей. Мы хотим помочь его родителям собрать деньги на организацию похорон", - пишут в группе "Мотокультура Сургута" "ВКонтакте".

Напомним, ДТП произошло в половине первого ночи. Совершив разворот с нарушением правил ПДД, водитель автомобиля «ВАЗ» спровоцировал аварию, после которой мотоциклист скончался.