​В Сургуте пострадавший в ДТП байкер скончался в больнице

Разбившийся сегодня ночью, 10 августа, байкер 1986 года рождения скончался в сургутской клинической травматологической больнице, несмотря на проведенное оперирование и реанимацию. Об этом сообщает К-Информ.

Напомним, ДТП произошло в половине первого ночи. Совершив разворот с нарушением правил ПДД, водитель автомобиля «ВАЗ» спровоцировал аварию – врезавшись в машину, байкер сломал себе ребра при падении.

По информации из социальных сетей, у погибшего были двое детей и жена.

Напомним, 10 августа, в полпервого ночи, на улице Киртбая 18 мотоциклист попал в ДТП. При столкновении он, перелетев через машину, сломал себе ребра и получил многочисленные ушибы.