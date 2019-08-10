​Возвращение аккредитации колледжу имени Знаменского стоило округу 37 миллионов рублей

Колледжу русской культуры имени А. С. Знаменского вернули аккредитацию и лицензию, которые колледж потерял в прошлом году из-за нехватки оборудования, нужного для обучения детей.

Возвращение лицензии стало возможным после обновления инвентаря на сумму в 37 миллионов рублей, выделенных департаментом культуры Югры в рамках национального проекта «Культура».

После модернизации в колледже появились новые музыкальные инструменты, печи для обжига керамики, современное учебное оборудование и новые методические пособия и учебники. Также был оборудован новый компьютерный класс для дизайнеров.

После возвращения аккредитации, выпускники этого года получили дипломы в родном колледже, тогда как предыдущий выпуск был вынужден сдавать экзамены в других профильных учреждениях России.