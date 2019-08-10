​В Сургуте мотоциклист сломал себе ребра в ДТП

Сегодня, 10 августа, в полпервого ночи, на улице Киртбая 18 мотоциклист попал в ДТП. При столкновении он, перелетев через машину, сломал себе ребра и получил многочисленные ушибы.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД Сургута, водитель мотоцикла «Сузуки» 1986 года рождения врезался в автомобиль «ВАЗ», 24-летний водитель которого нарушил ПДД, совершая разворот.

Водителя мотоцикла доставили в травматологическую больницу в тяжелом состоянии. По информации из социальных сетей он впал в кому, однако в ГИБДД это не подтвердили.

В травматологии оперативный комментарий получить не удалось.