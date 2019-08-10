​Продукция компаний и фермерств из Сургутского района будет продаваться в гипермаркете «Лента»

К концу августа в федеральной сети гипермаркетов «Лента» будут продаваться продукция предприятий Сургутского района. Документ о сотрудничестве подписали глава района Андрей Трубецкой и региональный директор компании «Лента» в Югре, Ямале и Пермском крае Василий Рудольф.

На прилавки попадут продукты более 20 компаний, в основном – сельскохозяйственных, вроде «Первой семейной сыроварни» и свинофермы «Сайгатина». Для соответствия требованиям Роспотребнадзора продукция большинства товаропроизводителей будет оснащена новыми упаковками и маркировкой.

Председатель комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев считает, что соглашение не только расширяет границы сбыта для бизнеса сургутских предпринимателей, но и дает возможность жителям района покупать в федеральной сети экологичную продукцию местного производства.

Андрей Трубецкой также добавил, что администрация района продолжит помогать местным предприятиям выходить на всероссийский рынок. «Мы помогли им зайти в сетевые магазины. Это новые площадки и новые возможности», - добавил глава Сургутского района.