Прокуратура Сургута добилась от администрации города выдачи квартиры для тяжелобольного ребенка

В Сургуте прокуратура города добилась выделения квартиры для матери с тяжелобольным ребенком. Об этом сообщает сайт прокуратуры Югры.

Женщина проживала с сыном в квартире площадью 16 квадратных метров. У ребенка было тяжелое заболевание, которое давало ему право претендовать на улучшение своих жилищных условий. Однако администрация отказалась предоставлять новую квартиру, мотивировав это тем, что они должны ждать своей очереди. Однако прокуратура встала на сторону женщины и обратилась в суд, потребовав предоставить семье новое жилье вне очереди. В итоге суд вынес решение в пользу женщины. Апелляция администрации не помогла – матери с ребенком должны предоставить новую жилплощадь.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в сургутской прокуратуре, к ним нечасто обращаются с такими случаями.

«В этом году это только второй случай, когда просят защитить интересы семьи с тяжелобольными детьми», – объяснила старший помощник прокурора Сургута Кристина Горобченко.