Губернатор Югры сказала, чего не хватает благоустройству возле СурГУ

Благоустройству, которое сейчас проходит рядом с СурГУ на берегу Саймы, не хватает функционала. Такое мнение высказала губернатор Югры Наталья Комарова во время онлайн-конференции по вопросам благоустройства в рамках проекта «ГубернаторОнлайн», которая в эти минуты проходит в Сургуте. По словам главы региона, она бы дополнила проект, но уважает мнение жителей горожан.

«Хотелось бы, чтобы это было не просто какое-то пространство, но и функциональное наполнение. Однако, этот проект одобрили горожане, их мнение здесь важнее», – отметила глава региона.

Напомним, что сейчас проходит благоустройство набережной у СурГУ, на которое потратят 40 миллионов рублей.