​Владельцы аттракционов в Сургутском районе получат специальную субсидию для развлечения местных детей

Бюджет Сургутского района будет компенсировать часть затрат для владельцев детских аттракционов. Об этом рассказала начальник управления инвестиционной политикой, развития предпринимательства и проектного управления районной администрации Елена Мельникова.

«Если в Сургуте и иных городах региона есть какие-то парки аттракционов, мы понимаем, что в Сургутском районе нереально организовать такие развлечения, особенно в отдаленных поселениях, – рассказала Мельникова. – Мы понимаем, что создание такого бизнеса в наших поселениях неликвидно. По тем данным, что нам предоставляла предприниматель, открывшая парк аттракционов в поселке Солнечный, она несет больше затрат, нежели зарабатывает. Поэтому выпадающие доходы должны субсидироваться. Мы будем компенсировать часть стоимости билетов».

Чтобы заявиться на субсидию, нужно победить на конкурсах, которые пройдут в августе. На конкурсы в размере 300 тысяч рублей все заявки собраны, а до 16 августа можно заявиться на сумму в 1 млн рублей.