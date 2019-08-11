​В Сургуте за пять лет снизились цены на аренду квартир

В Сургуте цена на аренду квартир за последние пять лет снизились на десять процентов. Такие данные приводит domofond.ru. Так, на июль 2014 год аренда квартиры в среднем стоила 20 804 рубля в месяц, а в 2019 году цена упала до 18 644. Эти данные подтвердило агентство недвижимости «Этажи» – по их данным аренда квартиры в Сургуте снизилась на 10-15 процентов.

«Снижение цены началось с лета прошлого года и продолжает до настоящего момента. Одной из причин является увеличение количества предложений по аренде, а, следовательно, и конкуренции на рынке. Собственники начали снижать стоимость аренду, чтобы сделать свое предложение более привлекательным. Следующей причиной снижения стоимости аренды может быть то, что в середине прошлого года основными категориями арендаторов стали люди, приезжающие на заработки, и студенты», — прокомментировала корреспонденту СИА-ПРЕСС эксперт по аренде недвижимости компании «Этажи» Лейсан Нигматуллина.