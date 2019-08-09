Дикую территорию возле сургутского ЗАГСа приведут в порядок за два года

Власти Сургута собираются закончить благоустройство территории рядом с ЗАГСом до 2021 года. Об этом стало известно во время онлайн-конференции по вопросам благоустройства в рамках проекта «ГубернаторОнлайн», которая проходит в эти минуты в Сургуте. По словам исполняющего обязанности главы Сургута Алексея Жердева, проектные работы по этой территории закончатся к ноябрю.

«Слева от ЗАГСа будет сделана парковка и пешеходная зона, чтобы люди могли поставить свою машину и пройти в парк Старожилов и СОКБ. Справа от ЗАГСа, там, где у нас деревья будут установлены малые архитектурные формы, чтобы молодожены могли делать фотосессии», – рассказал Алексей Жердев.

Напомним, что сейчас проходит реконструкция моста через Сайму рядом с парком Старожилов.