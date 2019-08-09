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Власти Сургута решают, что делать с большим количеством машин в городе

В администрации Сургута ведут работу по решению проблемы автомобилизации и парковок. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Жердев во время онлайн-конференции по вопросам благоустройства в рамках проекта «ГубернаторОнлайн». По его словам, платные парковки являются лишь одним из вариантов.

«Мы сейчас прорабатываем варианты со скидками для тех жителей, кто решит арендовать место на подземной парковке. Один из застройщиков сейчас что-то делает в этом направлении. По нашим оценкам, 40 процентов автовладельцев могут себе такой вариант позволить. Кроме того, мы работаем над сетью общественного транспорта и его доступностью для людей. Так что платные парковки – только один из вариантов», –объяснил Алексей Жердев.

Во время конференции губернатор Югры Наталья Комарова критически высказалась об автомобилизации городов округа. Она отметила, что, если сделать в городе парковки по всем нормативам, то большое пространство отнимут у людей и отдадут его машинам.


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09 августа в 17:16, просмотров: 849, комментариев: 0


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