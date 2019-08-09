Власти Сургута попробуют спасти город от грязи и луж на тротуарах. Для этого поменяют бордюры

Все новые тротуары в Сургуте будут делать выше уровня газонов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев во время онлайн-конференции в рамках проекта «ГубернаторОнлайн», которая проходит в эти минуты в Сургуте.

«Нам известно об этой проблеме. Я могу подтвердить, что все новые объекты пешеходной инфраструктуры, которые делаются сейчас и появятся в городе в будущем, будут находиться выше уровня газонов. Потому что так правильно», – отметил Алексей Жердев.

Напомним, что проблема строительства тротуаров в Сургуте в последнее время стала одной из главных тем в городских социальных сетях. Из-за реконструкции многие из них разрушают до основания, не создавая никаких обходных путей.