​В Сургуте на пороге администрации прошел одиночный пикет

В Сургуте 9 августа на пороге администрации города прошел одиночный пикет. Представители общественное движения «Сургут для детей» потребовали от губернатора Югры Натальи Комаровой отменить ценз оседлости в программе «Многодетные и особенные семьи».

«Для людей, исключенных по возрасту из программы «Молодая семья», разработали новую программу «Многодетные и особенные семьи». В ней почему-то появился ценз оседлости. Мы требуем убрать его», – прокомментировала ситуацию представитель общественного движения Олеся Греля.

Она уточнила, что по этому вопросу уже была организована рабочая группа, по итогам которой был разработан опросный лист со всеми изменениями.

«Теперь чтобы оговоренные изменения вступили в силу необходимо, чтобы вся Югра проголосовала за них. Нас не устраивает такая ситуация. Когда внедрялась эта программа никого не опрашивали. Мы против того, чтобы таким образом затягивалось решение этого вопроса», – заявила Греля.