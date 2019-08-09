В Сургуте в режиме онлайн обсуждают вопросы благоустройства с губернатором Югры

В Сургуте началась онлайн-конференция в рамках проекта «ГубернаторОнлайн» с главой региона Натальей Комаровой. На встрече присутствуют главы муниципалитетов округа, эксперты, руководители различных структур правительства региона. Это уже не первая подобная конференция – предыдущая прошла в Ханты-Мансийске и была посвящена расселению из ветхого и аварийного жилья. В этот раз главной темой встречи стало благоустройство придомовых и общественных территорий в городах Югры. Участники встречи ответят на вопросы жителей округа о том, как сделать свои дворы лучше и как создать комфортную городскую среду. Трансляция ведется в группе правительства Югры.