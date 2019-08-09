​В Сургуте будут судить бывшего замглавы «ГРЭС-2» за взятку

Следственный комитет Сургута завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы филиала «Сургутская ГРЭС - 2», обвиняемого во взятке.

По данным следствия, мужчина, занимая руководящую должность, незаконно получил 350 тысяч рублей от генерального директора коммерческой организации за помощь в победе на тендере на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», – отмечают в пресс-службе следственного комитета по Югре