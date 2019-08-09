​«Зачем нам слушать романы?» Комарова учила замглавы Сургута работать на встрече с дольщиками

Накануне во время встречи с дольщиками в Сургуте губернатор Югры Наталья Комарова резко отреагировала на отчеты исполняющего обязанности главы города Алексея Жердева. На этом мероприятии он заменял градоначальника Вадима Шувалова, слегшего в больницу из-за осложнений после простуды.

Формат обсуждения подразумевал вступительное слово Жердева — ио главы должен был рассказать, что администрация успела сделать для решения вопросов проблемного строительства с момента прошлой встречи. Он стал зачитывать документы и акты, принятые администрацией за последние три недели по данному вопросу.

Наталья Комарова, в ответ на это, заявила, что отчет должен быть кратким, конструктивным и отвечать на вопрос — что сделали, а что не сделали.

«У вас должны быть конкретно описанные действия. Мне что, учить вас работать? Сделайте табличку, где будет информация по каждому дому. Зачем нам слушать романы?», — сделала замечание губернатор.