​Губернатор Югры предложила сделать дольщиков в Сургуте льготной категорией. Для этого чиновники должны будут ночевать в администрации

Дольщики проблемных жилых домов в Сургуте могут стать льготной категорией. С таким предложением в входе встречи с вкладчиками, чиновниками и застройщиками выступила губернатор Югры Наталья Комарова. Идея касается в том числе компенсаций на аренду жилья для педагогов в Сургуте и сдачи муниципальных квартир в арендных и наемных домах.

«Вы (администрация Сургута — прим. авт.) сами пишите акты для города. Почему вы не внесете предложения по изменению актов? В городе 1600 семей-дольщиков. Это большое количество людей», — заявила в ходе встречи губернатор.

Когда сотрудники администрации города сказали, что примут к сведению информацию и отработают предложение, Комарова пояснила: «Не нужно «брать на контроль ситуацию», нужно принимать решения. Пусть подчиненные работают в условиях форс-мажора работают хоть круглосуточно,за премии, отгулы, отпуска. Организуйте процесс. Выясните, сколько муниципальных квартир нужно. Проработайте с каждым».

Подробнее о проблемах сургутских дольщиков читайте в теме СИА-ПРЕСС.