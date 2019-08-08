Администрация Сургута и застройщики все еще не нашли инвесторов для части домов дольщиков

Для трех из 14 домов долевого строительства в Сургуте все еще не найдены инвесторы. Кто будет достраивать жилье 230 сургутян по-прежнему неизвестно. Об этом на встрече губернатора Югры Натальи Комаровой с дольщиками сообщил исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев. Он заменяет госпитализированного накануне мэра Вадим Шувалов.

Отметим, три недели назад число проблемных домов было в два раза больше — у шести объектов не была названа компания, которая продолжит строительство проблемных жилых комплексов. Однако по утвержденным дорожным картам администрацией Сургута и правительством Югры инвесторы должны быть найдены для всех домов до 31 июля. На сегодняшний день данный срок истек.

В ходе встречи Алексей Жердев отметил, что работа по поиску строительных компаний и кредиторов для трех домов продолжится.

«На многих объектах, где найдены инвесторы уже ведется строительство», — заключил ио главы города.

Напомним, проблемы у застройщиков в Сургуте начались более года назад. Губернатор Югры подключилась к решению проблем дольщиков в мае 2019 года. Тогда по ее поручению была разработана дорожная карта — документ определяющий сроки и механизмы завершения строительства проблемных домов долевого строительства в Сургуте.