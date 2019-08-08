Губернатор Югры обсудит с президентом «Сбербанка» достройку домов сургутских дольщиков

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует встречу с президентом ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. Глава региона обсудит с главой госбанка возможность кредитования сургутских компаний для завершения домов долевого строительства. Об этом руководитель округа сообщила на встрече с дольщиками Сургута.

Напомним, ранее вкладчики отправили обращение главе «Сбербанка» Герману Грефу с просьбой разобраться в ситуации с финансированием строительства жилых проблемных жилых комплексов в городе. Представители «Сбербанка» заявили, что переговоры со специалистами застройщиков о выдаче кредитных средств продолжаются.