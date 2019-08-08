​В России резко выросла цена на хлеб. В Сургуте пока все не так плохо – благодаря главному городскому заводу

С начала 2019 года хлеб и хлебобулочные изделия в России подорожали на 7,7 процента, а ржаные сорта – вообще на 9,6 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Росстат. В Сургуте тенденция тоже есть, но ее сдерживает главный городской производитель – муниципальный хлебозавод.

«В январе мы подняли цены примерно на восемь процентов, но дальнейшего повышения пока не планируем, – рассказал в разговоре с СИА-ПРЕСС директор «Сургутского хлебозавода» Сергей Пустозеров. – Вообще мы достаточно редко поднимаем цены – примерно раз в два года. Единственное, что сейчас может повлиять на нашу политику – это какой-то неожиданный рост цен на сырье, но такое вряд ли случится, так как в последние годы урожаи хорошие, их хватает и на внутреннее потребление, и на экспорт».