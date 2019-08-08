​В Сургутском регионе отремонтировали 30 километров железной дороги

В Сургутском регионе в 2019 году отремонтировано 30 километров свердловской железной дороги (СвЖД). При этом уложено 13 километров современного бесстыкового пути на железобетонном основании, получившего название «бархатный».

«Основные силы направлены на обновление участков Демьянской, Нижневартовской, Сургутской и Коротчаевской дистанций пути. В настоящее время идет второй этап работ по демонтажу и укладке рельсошпальной решетки на перегоне Пуровск – Лимбей», – сообщает пресс-служба свердловской железной дороги.

В общей сложности в течение года планируется обновить свыше 45 км пути, заменить 6 стрелочных переводов, провести планово-предупредительную выправку 243,5 км пути. Работы продлятся до конца ноября.

Во время проведения железнодорожных работ также проводится ремонт и модернизация железнодорожных переездов. За летний период в 2019 году планируется отремонтировать 16 объектов.

«Все работы проводятся в сжатые сроки и преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей. В случае полного закрытия дороги разрабатываются альтернативные маршруты. В этом помогают сотрудники ГИБДД», – отметили в пресс-службе перевозчика.