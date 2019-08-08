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​Чем займется губернатор Югры во время своего визита в Сургут?

Ближайшие два дня, 8 и 9 августа, губернатор Югры Наталья Комарова проведет в Сургуте.

В четверг у нее запланирована встреча с участниками долевого строительства.

На следующий день, в пятницу, губернатор округа посетит совместное заседание Антитеррористической комиссии Югры и антитеррористической комиссии Сургутского района.

После чего в рамках нацпроекта «Культура» пройдет встреча, где ей представят информацию о реализации проектов «Культурная среда». Там же будет представлен проект победителя первого конкурса по предоставлению грантов Президента России на развитие гражданского общества.

Позже на празднике, посвященному Международному дню коренных народов мира, Наталья Комарова посетит улицы мастеров традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера «Каркам вєрты ёх».

Далее у нее запланирован пеший проход через мост к набережной реки Сайма, где пройдет общественное обсуждение хода строительства этой самой набережной.

Завершит свой рабочий день в Сургуте губернатор округа интернет-конференцией. На ней она в прямом эфире ответит на вопросы по теме «Благоустройство» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


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Сегодня в 15:39, просмотров: 463, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:31
А Дмитрий Щеглов говорит, что я умственные способности чиновников переоцениваю. Это же какую надо голову иметь чтобы все перечисленные мероприятия посетить и хотя бы осмыслить.

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