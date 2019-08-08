​Общественные организации Сургута проверили качество строительства новой дороги на улице Киртбая

В Сургуте общественные организации проверили качество строительства новой дороги на улице Игоря Киртбая, которая в последствии соединится с Нефтеюганском шоссе и Тюменским трактом. На мероприятии также присутствовали руководители подрядной организации «ЮВиС» и представители администрации города.

«На первый взгляд дорога выглядит неплохо, но так как я не специалист, я не могу судить насчет всего качества дороги. Однако из недочетов могу выделить сток возле остановки, где не предусмотрен слив воды. Но нас убедили, что все эти недочеты будут устранены», – отметил представитель территориально общественного управления №25 Сергей Маликов.

«Нюанс который я отметил – это отсутствие опознавательных знаков, ограждений, которые дают представление о том, что здесь находится поворот на велосипедную дорожку или к остановочному пункту», – высказал свое мнение общественный помощник уполномоченный по правам человека в Югре, член совета по делам инвалидов при губернаторе Югры Сергей Филатов.

На строительство новой дороги было выделено почти 690 миллионов рублей. Представители администрации. В эксплуатацию дорогу планируют сдать к концу августа.

«В целом общественная приемка прошла успешно. Каких-то критических замечаний нет. Существуют небольшие недочеты, которые подрядчик устранит в течении двух дней. Общество инвалидов принимает эту дорогу, высказав свои пожелания при будущем проектировании», – заявил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин.

Он подчеркнул, что замечания, которые были высказаны будут устроены в ближайшее время, а дорога будет сдана в назначенные сроки.