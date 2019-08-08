Сургутский музыкант снял очередной клип про недостаток города. Героями видео стали столбы

Сургутский общественник Антон Хралович выпустил новый ролик в соцсетях, посвященный благоустройству города. Видео стало часть челленджа #итаксойдетсургут, который активисты запустили менее месяца назад. Свежий ролик о столбах, уродующих город, за сутки собрал почти три тысячи просмотров.

Напомним, ранее Хралович выпустил клип о рекламных конструкциях и баннерах на улице Ленина. Ролик быстро набрал популярность, и на него отреагировал глава города Вадим Шувалов, заявив: «Работу по демонтажу незаконной рекламы в Сургуте администрация ведет на постоянной основе».

Посмотрите также интервью СИА-ПРЕСС с Антоном Храловичем о том, зачем привлекать внимание к проблемам внешнего вида Сургута.