​В аэропорту Сургута ночью ломался шлагбаум, из-за чего на въезде собирались пробки, люди опаздывали на рейсы. Что случилось?

Сургутяне в соцсетях жалуются на заторы, образовавшиеся накануне на въезде в городской аэропорт. «Я, как и многие другие, сегодня не улетела в отпуск по причине неработающих шлагбаумов при заезде в аэропорт. Там была пробка, в которой потеряно 20 минут. В итоге штраф, обмен билетов и испорченное настроение. Претензию уже написала, и мэру города тоже», – пишет одна из участниц сообщества «Черный список Сургут».

Технические проблемы со шлагбаумами действительно были, они произошли дважды за последние дни. Это в разговоре с СИА-ПРЕСС подтвердил первый замгендиректора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма. По его словам, подобное случается крайне редко, и сейчас неисправности устранены. Кроме того, ответственные службы оперативно реагируют на инциденты и открывают шлагбаум, чтобы все машины могли оперативно проехать.

«Другое дело – когда на въезде собирается много машин, тогда действительно попасть на территорию аэровокзала становится объективно сложнее. Условно говоря, вместо пяти минут на это может уйти пятнадцать, – сказал Прийма. – Надо понимать, что если вы едете на рейс впритык, то вам может помешать любая случайность – например, пробка на «Мехколонне» из-за ремонта дороги или дачников».

По данным аэропорта, из-за пробок на рейсы опоздали два человека – по крайней мере, они написали по этому поводу жалобы. «Чтобы избежать подобных неприятностей я рекомендую выезжать на рейсы заранее», – резюмировал Прийма.