​Дома у проблемных застройщиков в Сургуте будет принимать общественная комиссия

Администрация Сургута создала общественную комиссию, которая будет принимать проблемные дома долевого строительства. Соответствующее распоряжение подписали в мэрии накануне. Судя по распоряжению, в состав войдут представители службы жилстройнадзора Югры, сотрудники департамента архитектуры и градостроительства Сургута, участники долевого строительства, представители застройщика, а также общественники. Председателем этого совета стал новый заместитель главы города по строительным вопросам Владимир Шмидт. Среди застройщиков, которым предстоит пройти через приемку общественной комиссии «СеверСтрой», «СеверСтройПартнер», «ДЭП», «Новострой», «Салаир» и «ВостокСтрой-Капитал».

По итогам приемки комиссия будет принимать решение — соответствует жилье технической и проектной документации, а значит может эксплуатироваться, или застройщику необходимо устранить выявленные замечания.

«Основной задачей комиссии является установление соответствия жилых домов требованиям технических регламентов и градостроительных норм, предъявляемым к жилым домам», — уточняется в документе.

Напомним, сегодня встречу с дольщиками в Сургуте проведет губернатор Югры Наталья Комарова. Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что более года назад у компаний долевого строительства в городе начались финансовые проблемы. В конце 2018 года сроки сдачи домов были сорваны. Сегодня Сургут остается самым проблемным муниципалитетом округа в вопросе дольщиков, их в городе зафиксировано более полутора тысяч человек.